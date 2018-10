Il presidente filippino Rodrigo Duterte è in attesa dei risultati delle analisi mediche che potrebbero porre fine alla sua carriera politica. Lo riferisce Bloomberg.

"Se è il cancro, allora è il cancro. E se ha già raggiunto la terza fase vorrà dire che non sarà curabile. Non continuerò la mia agonia né in questo ufficio né altrove", ha detto Duterte.

Il presidente filippino ha aggiunto di essere stato sottoposto agli inizi di settembre a endoscopia e colonoscopia.