Israele, premier Netanyahu interrogato dalla polizia

Netanyahu è sospettato di aver violato la legge in 2 situazioni: per il ricevimento di regali costosi ("caso 1000") e per collusione con il gruppo mediatico "Yediot-Ahronot" ("caso 2000"). La polizia ha già trasferito il fascicolo alla Procura con la raccomandazione di incriminare il capo del governo per corruzione, frode e abuso di potere.

L'ultima volta che la polizia israeliana ha interrogato Netanyahu è stata ad agosto. Allora si voleva far luce sui legami di corruzione del suo entourage con la leadership di Bezek, la più grande compagnia di telecomunicazioni del Paese.

Il premier insiste sulla sua innocenza, è fiducioso che le indagini contro di lui finiranno nel nulla e promette di governare il Paese per molti anni.