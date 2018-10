In Norvegia proposta estensione della zona esente dal visto con la Russia

Si propone di estenderlo fino alla città di Vardø, che si trova vicino al confine marittimo con la Russia, ma a più di 250 chilometri dalla terraferma.

Secondo Shatunovsky-Byurno, ora tra Norvegia e Russia non esiste un valico di frontiera attraverso il confine marittimo, quindi è difficile raggiungere Vardø. Tuttavia a prescindere dalla soluzione, la proposta dovrebbe provenire dalla parte norvegese, ha aggiunto il diplomatico.

"Per ora si tratta solo di piani politici, forse illusioni e ipotesi", ha affermato il console. Ha chiarito che l'idea di espandere la zona senza visto è un'iniziativa delle autorità locali e che non sono arrivate proposte dal governo norvegese.

Nel maggio 2012 è entrato in vigore l'accordo bilaterale di attraversamento delle frontiere semplificato tra Russia e Norvegia. I cittadini russi e norvegesi che hanno la residenza in una zona entro i 30 chilometri dal confine possono attraversare le frontiere senza visto senza limitazioni grazie a "passaporti speciali". I cittadini di entrambi i Paesi possono trovarsi senza visto in una zona a 30 chilometri dal confine per un massimo di 15 giorni.