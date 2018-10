Albania: nostra sezione Tap sarà completata nei tempi previsti

Come riporta l'agenzia Nova, lo ha detto all'agenzia di stampa azerbaigiana "Trend" il viceministro delle Infrastrutture e dell'energia dell'Albania, Enis Aliko. Negli ultimi mesi, il consorzio del Tap non ha presentato alcuna richiesta al ministero delle Infrastrutture e dell'Energia, il che dimostra, secondo Aliko, che i lavori di costruzione procedono senza problemi.

"Siamo fiduciosi che questa sezione del gasdotto sarà completata in tempo, se non addirittura prima della scadenza", ha affermato il viceministro.

Per quanto riguarda la creazione della joint venture tra l'operatore albanese delle infrastrutture del gas Albgaz e l'italiana Snam per la manutenzione del Tap sul territorio albanese, Aliko ha dichiarato che verrà creata non appena sarà concluso l'accordo di manutenzione con il consorzio del Tap.

Il Tap è l'ultimo tratto del Corridoio meridionale del gas che trasporterà le forniture del giacimento azerbaigiano di Shah Deniz in Europa. Il Tap si collegherà al Tanap al confine turco-greco e attraverso Grecia, Albania e il Mare Adriatico arriverà nelle coste pugliesi. Gli azionisti del Tap sono: Bp (20 per cento), Socar (20 per cento), Snam (20 per cento), Fluxys (19 per cento), Enagas (16 per cento) e Axpo (5 per cento). Il Tap sarà lungo 878 chilometri di cui 550 in Grecia; 215 in Albania; 105 nel Mare Adriatico; e 8 in Italia. L'Igb è un gasdotto che consentirà alla Bulgaria di ricevere le forniture di gas dell'Azerbaigian. L'Igb, infatti, sarà collegato al Tap. La capacità iniziale dell'Igb sarà di 3 miliardi di metri cubi di gas l'anno.

Il costo stimato dell'interconnettore è di circa 240 milioni di euro. Lo Iap, invece, è un progetto che coinvolge diversi paesi balcanici - Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia - e prevede il collegamento delle rispettive reti di distribuzione del gas. L'infrastruttura energetica sarà collegata al Tap. La capacità del gasdotto si aggirerà intorno ai 5 miliardi di metri cubi di gas all'anno.