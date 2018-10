L’esercito siriano taglia l’acqua potabile ai guerriglieri nel deserto di As-Suwayda

Un corrispondente di Sputnik dal deserto di As-Suwayda nel sud della Siria comunica che ai terroristi per diversi giorni è stato tagliato l’accesso alle ultime reserve di acqua potabile.

Senz'acqua i terroristi sono diventati molto più deboli.

© Sputnik . BASSEM HADDAD L’acqua potabile nel deserto di As-Suwayda

L'esercito siriano giornalmente stringe l'accerchiamento attorno ai guerriglieri dello Stato Islamico trincerati in una zona rocciosa di Tulul al-Safa. L'esercito ora si è lanciato in un offensiva totale, al fine di liberare l'area dai terroristi prima dell'inverno, quando inizieranno le precipitazioni. Ogni giorno l'esercito avanza contro le posizioni dei terroristi dove il nemico lancia in fretta armi, rifornimenti e medicine.