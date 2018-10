Russia tra i primi tre paesi al mondo per morti a causa di selfie

La Russia è tra i primi tre paesi al mondo per mortalità a causa di selfie. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sul Journal of Family Medicine and Primary Care.

Come risulta dalla ricerca condotta dagli esperti, dal 2011 a oggi sono stati registrati 259 casi di selfie "mortali". Il leader incontrastato di questa macabra classifica è l'India cone 159 morti.

La Russia si trova al secondo posto con 16 selfie mortali. Al terzo posto ci sono gli USA con 14 morti.

Secondo i risultati della ricerca nel 72% dei casi sono morti uomini, nonostante i selfie siano scattati più spesso dalle donne. Gli esperti ritengono che questo sia dovuto al fatto che il genere maschile sia più incline a mosse azzardate per ottenere e vantarsi dei suoi successi attraverso le immagini.

Le cause più frequenti di morte sono l'annegamento, collisioni con vari mezzi di trasporto e cadute da una certa altezza. La pubblicazione mette in evidenza che lo studio non ha preso in considerazione tutti i casi di morte di persone durante il selfie, dal momento che un gran numero di tali morti non è registrato in paesi in via di sviluppo.