Austria: costruita una moto speciale "Ural", con un porta-vodka. FOTO

L'ispirazione per il nuovo modello in acciaio viene dal treno della Transiberiana. Il concessionario della moto Ural ha presentato una nuova versione limitata del modello Ural CT, l'ispirazione è stata, molto probabilmente, un viaggio in treno sulla Transiberiana.

Le moto sono di colore verde con una brillante striscia gialla, ricordano i vagoni dei vecchi treni sovietici. All'interno la rivestitura ha sfumature marroni, come all'interno di un coupé della Transiberiana. Il passeggero ha poggiatesta, braccioli, e una speciale copertura dalla pioggia che possono essere usati in caso di maltempo. In caso di gelo siberiano sono forniti guanti riscaldati elettricamente e un sacco a pelo in pelliccia, prodotto dalla ditta Tirol, specializzata in attrezzatura da arrampicata. La moto è dotata di strumenti in pelle, valigie per le piccole cose, e anche un canestro per un set di bottiglie di vodka e quattro bicchieri.

© Foto: UralMotorcyclesEurope Versione limitata della moto Ural CT

Sul sito austriaco Ural, la parola "Trans-Sib" e la frase "in un sidecar Ural puoi viaggiare comodamente come in un coupé di prima classe del Transiber express" c'è anche la scritta in russo.

Si prevede di vendere un totale di 20 esemplari di queste moto, il prezzo non è ancora specificato. Lo stesso modello Ural CT standard può essere acquistato in Russia per circa 9.200 Euro.