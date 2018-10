Aleppo: un residente salva decine di tartarughe dalla guerra

© Sputnik . Mostafa Rustom Mustafa Khalifah, residente di Aleppo che ha salvato decine di tartarughe dalla guerra

Mustafa ha 50 anni ed è un ingegnere meccanico. Ha detto a Sputnik: "mi piacciono molto questi animali, tutto è iniziato con una tartaruga malata che ho trovato in una zona distrutta. L'ho portata a casa, oggi vive qui. È diventata per me un esempio di pazienza, amore per la vita.

La sua casa è sempre con lei, quindi cambia facilmente la sua residenza. Poi ne ho trovate un altro paio e ho portato nuove tartarughe, che sono state abbandonate durante la guerra. Poi sono nati i loro figli. Ora ne ho più di un centinaio. E distribuisco tartarughe ai bambini e a tutti coloro che le desiderano, altrimenti ne avrei molte di più" ha detto Mustafa Khalifa.

I vicini della casa delle tartarughe adorano questi animali. Soprattutto le amano i bambini. Per loro è una grande gioia, perché ad Aleppo non c'è uno zoo, e poi la tartaruga può essere toccata, presa con le mani, e una tartaruga può essere portata a casa, se i genitori lo consentono.