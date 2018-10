Presidente Tatarstan: "siamo pronti a collaborare con l'Iran su tutta la linea"

Il presidente del Tatarstan Rustam Minnichanov al forum internazionale "Settimana dell'Energia russa" ha detto a Sputnik delle prospettive di cooperazione con l'Iran per le sanzioni USA.

"A differenza degli Stati Uniti, la Russia e l'UE hanno una diversa posizione. Ci concentriamo sulla posizione di leadership del nostro paese. Collaboreremo nel quadro delle relazioni russo-iraniane. Abbiamo buoni contatti con i partner iraniani.

Non solo il tema petrolchimico è importante, ma anche quello dell'ingegneria meccanica collegato ai nuovi materiali e dell'intelligenza artificiale. Ci sono molti giovani abbastanza preparati in Iran. Possiamo collaborare in tutte queste direzioni.Non ci sono restrizioni nella direzione agricola. L'Iran ha bisogno di prodotti halal e siamo pronti a consegnarlo. Sono sicuro che troveremo sia approcci che forme di cooperazione con l'Iran".