Ministeri russi e Banca Centrale: misure per la de-dollarizzazione dell'economia

"Un certo insieme di proposte, da parte nostra, e dal Ministero delle Finanze, e da parte della Banca Centrale, è stato preparato. Questo incentiva a migliorare l'efficienza e la facilità d'uso di questi meccanismi" ha detto Oreshkin ai giornalisti, rispondendo a una domanda sull'imminente de-dollarizzazione dell'economia.

"Ciò a cui pensa il governo è la creazione di un ulteriore complesso di misure per usare le altre valute, molto più conveniente, o di passare al trading in valute nazionali", ha spiegato il ministro.

Ha sottolineato che il passaggio ai pagamenti in altre valute deve essere economicamente vantaggioso, per questo è necessario lo sviluppo dei mercati finanziari, la creazione di sistemi di trasmissione di informazioni tra le banche. "Abbiamo tutta una serie di misure, e in particolare gli incentivi, che renderanno questo tipo di intervento più efficace, più semplice e più conveniente per le imprese e per la popolazione" ha aggiunto Oreshkin.