Putin: due modi in cui gli USA possono uscire dalla crisi siriana

Ci sono due modi disponibili per gli USA per la situazione in Siria: ottenere il consenso di Damasco per rimanere nel paese o il mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una terza via non c'è, ha detto il presidente Vladimir Putin, parlando alla riunione plenaria del forum internazionale "Settimana dell'Energia russa".

"Due possibilità esistono per correggere la situazione. La prima: gli Stati Uniti devono ottenere il mandato del Consiglio di Sicurezza per la presenza delle forze armate sul territorio di un paese terzo, in questo caso, sul territorio della Siria. La seconda: ottenere un invito da parte del legittimo governo della Repubblica Araba Siriana per dispiegare i loro contingenti. Il diritto internazionale non prevede un terzo metodo, la presenza di un paese nel territorio di un'altro" ha detto Putin.

Le aree nel nord-est della Siria sono sotto il controllo delle unità curde dell'Alleanza delle Forze Democratiche siriane, che supportano gli Stati Uniti. Damasco ha detto in precedenza che considera le loro azioni illegali. Nel mese di luglio, una delegazione di rappresentanti politici delle forze ha visitato Damasco per colloqui con le autorità.

Il conflitto armato in Siria è in corso dal 2011. Alla fine del 2017, è stata annunciata la vittoria contro l'ISIS in Siria e in Iraq. In alcune zone dei paesi continua la neutralizzazione dei militanti armati. Al momento, in primo piano c'è una soluzione politica, per ricostruire la Siria, per permettere il ritorno dei rifugiati.