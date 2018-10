Dal 2019 in Russia verranno formati specialisti in geologia spaziale

"Nel consiglio accademico prima del 1° settembre abbiamo fissato l'obiettivo di istituire una specializzazione legata alla geologia spaziale nel prossimo anno. Il compito principale sarà quello di consentire al geologo di descrivere in qualche modo la geologia dalle immagini scattate dalla Stazione Spaziale Internazionale," — ha detto Kosyanov.

Ha inoltre ricordato che nel periodo sovietico e post-sovietico ci sono stati progetti in cui era coinvolta l'agenzia spaziale Roscosmos, tuttavia non sono stati investiti fondi pubblici e agli esperti del settore risultavano poco interessanti. Secondo il rettore, ora l'interesse in questa materia è ripreso.

"Tuttavia al momento non si parla ancora di sfruttamento minerario nello spazio, perché megaprogetti simili richiedono enormi spese", ha affermato l'interlocutore dell'agenzia.

Kosyanov ha inoltre aggiunto che nel medio termine l'università non prevede di prendere parte alla preparazione delle missioni spaziali, dal momento che ci sono ancora molti luoghi sulla terra per lo studio geologico. "Ma alla lunga tutto è possibile", ha concluso il rettore.