“Perdita di tempo”: rivista americana boccia debutto in combattimento del caccia F-35

The National Interest ha criticato il "debutto in combattimento" dell'F-35B in Afghanistan, definendo l'uso del caccia stealth "super costoso" per bombardare il solito rifugio di guerriglieri "una grande perdita di tempo" e una "trovata pubblicitaria".

La rivista è disorientata e si chiede perché l'aereo, del valore di 115 milioni $, venga usato per distruggere un deposito di mitra AK-47 e bazooka.

Allo stesso tempo, l'F-35, come ricorda l'articolo, ha percorso "mille miglia" ed ha usato armi molto costose: le bombe aeree GBU-12 e GBU-32 JDAM, che costano rispettivamente oltre 19mila e 22mila dollari.

Secondo l'autore dell'articolo, l'uso dell'F-35 per assolvere compiti simili non è il miglior esempio virtuoso per usare i soldi dei contribuenti americani. Allo stesso tempo The National Interest indica che in Afghanistan sono schierati aerei americani in numero sufficiente per condurre operazioni di questo tipo.

Infine la pubblicazione ricorda che il giorno del raid aereo il vice segretario alla Difesa degli Stati Uniti Patrick Shanahan aveva invitato il Pentagono "a trovare i modi per risparmiare tempo e denaro".

Il programma per la creazione del caccia Lockheed Martin F-35 Lightning II è stato il più costoso nella storia dell'industria della difesa americana: gli Stati Uniti hanno speso circa mezzo trilione di dollari. Inoltre per una serie di problemi i progettisti hanno superato il consuntivo di spesa pianificato di centinaia di miliardi di dollari.