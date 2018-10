Da amministrazione americana appello per non leggere i media russi

Le autorità statunitensi, che preferiscono fare il lavaggio del cervello degli americani con la loro propaganda "democratica e patriottica", sembra che abbiano intenzione di chiudere i media non graditi a Washington, ancora una volta mettendo paura ai propri concittadini con i "cattivi russi".

La segretaria alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti Kirstjen Nielsen ha affermato che gli americani non possono leggere le notizie dei media russi. Le sue parole vengono riportate dalla rivista The Washington Examiner.

"Esorto tutti, se leggete qualcosa. <…> e vi ritrovate su RT e Sputnik: fate attenzione, sono finanziati dallo Stato e non sono indipendenti", ha detto in una conferenza sulla sicurezza informatica, affermando che si tratta di media nemici dannosi per la libertà e la democrazia dell'America.