Lukashenko ordina di abolire le restrizioni sulla vendita di alcolici durante la notte

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha ordinato di cancellare il divieto di vendere alcolici dalle 23:00 alle 07:00 entro un giorno, introdotto in via sperimentale dal 1 ottobre nella capitale e in alcune regioni della repubblica, riferisce Sputnik Belarus.

L'amministrazione presidenziale ha specificato che Lukashenko ha preso conoscenza delle informazioni fornite e ha definito la decisione sul divieto "sconsiderata".

Il dipartimento ha spiegato che tali misure per combattere l'alcolismo portano infatti ad un aumento del mercato nero e del crimine, nonché al consumo di prodotti contraffatti.

L'amministrazione presidenziale ritiene che sia necessario risolvere il problema ponendo l'accento sulla prevenzione, sulle misure educative e sulla creazione di una moda per uno stile di vita sano.

In precedenza, le autorità di Minsk dal 1° ottobre per un periodo di un anno hanno limitato la vendita di bevande alcoliche e birra. Si pianificava in futuro di far commerciare al dettaglio solo ai bar e ai ristoranti.