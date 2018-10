Coalizione USA commenta consegna S-300 russi alla Siria

La fornitura di sistemi russi S-300 in Siria non ha alcun effetto sulle operazioni della coalizione guidata dagli Stati Uniti contro il gruppo terroristico Stato islamico, ha detto ai giornalisti il portavoce ufficiale della coalizione Sean Ryan.

"No, non cambia nulla la consegna di questo sistema difensivo. Abbiamo un canale sulla prevenzione dei conflitti con i russi. La consegna di nuovi armamenti nella regione preoccupa sempre, ma abbiamo un processo di prevenzione dei conflitti…", ha detto Ryan ad un briefing al telefono da Baghdad.

Il Ministro della Difesa russo Sergey Shoigu il 24 settembre ha annunciato misure per migliorare la sicurezza dei militari russi in Siria in risposta all'abbattimento dell'Il-20 russo, la cui responsabilità è secondo la Russia è di Israele. Secondo il Ministro, su richiesta del presidente, Mosca doterà i posti di comando antiaerei siriani con i sistemi di contraerea missilistica in dotazione solo nelle Forze Armate russe, e svolgeranno anche la soppressione elettronica della navigazione satellitare, dei sistemi di bordo radar e di comunicazione degli aerei da combattimento che attaccano strutture sul territorio siriano. Insieme a questi la Russia entro due settimane darà alla Siria sistemi antiaerei missilistici S-300. Il Ministro ha osservato che la Russia nel 2013 su richiesta di Israele aveva sospeso la fornitura di S-300 alla Siria, ma ora la situazione è cambiata, e non per colpa della Federazione Russa.

Gli Stati Uniti e i loro alleati conducono un'operazione contro lo Stato Islamico in Siria e in Iraq dal 2014, mentre in Siria operano senza il consenso delle autorità ufficiali del paese. Attualmente, le forze della coalizione e le forze armate curde da loro sostenute occupano un territorio significativo nel nord e nell'est della Siria.