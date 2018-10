Istanbul: automobilista si lancia contro folla sul marciapiede

Secondo i dati preliminari, il conducente dell'auto per ragioni sconosciute ha cominciato a guidare in modo casuale sui marciapiedi, a investire i passanti, per poi nascondersi.

Le vittime sono state ricoverate in ospedale. La polizia turca ha arrestato l'autista dell'auto.

Secondo testimoni oculari, la causa dell'incidente è stata una lite domestica tra l'autista e la sua compagna. I passanti hanno cercato di intervenire e rassicurare l'uomo fuori controllo, dopo di che si è fatto ancora più aggressivo e ha iniziato ad investire i passanti.