Internet vuole tornare ad essere anarchico

Secondo il padre di internet, la sua idea è stata rovinata, in quanto il web è diventato dipendente dai governi e dalle corporazioni che lo censurano e raccolgono i dati degli utenti. Dunque vuole lanciare un “internet anarchico”. Il problema è che potrebbe diventare una grave minaccia per i governi. La Russia però ha già una risposta a questo.

Del progetto di un internet decentralizzato "alternativo", nome in codice DWeb ora si occupa il team del creatore del World Wide Web, Tim Berners-Lee. E' già chiaro che i fondi per esso verranno trovati, e il suo approccio a "liberarsi dell'oppressione" da parte delle corporazioni e degli stati in teoria è pienamente fattibile.

L'Internet che abbiamo perso

L'idea stessa di un internet decentralizzato non è nuova. Si può persino dire che è stato internet stesso ad aver dato vita all'idea di libertà online, perché è stato concepito come una rete universale neutrale, in cui tutti possono dare un contributo uguale alla creazione di contenuti e quindi servire la società dell'informazione. Nei primi anni del World Wide Web, i suoi utenti potevano stabilire comunicazioni dirette tra loro attraverso i loro computer desktop, ma dopo il 2000, con l'avvento del Web 2.0, la situazione è cambiata drasticamente. La maggior parte delle risorse più cliccate sono oggi concentrate nelle mani di società che controllano come, quando e a chi dare l'accesso a quali informazioni o dati. In tal modo si accumulano i dati di contatto e di pagamento e fanno pressione per l'adozione di leggi che impongono una rigorosa censura.

"Internet è fallito nel servire l'umanità come avrebbe dovuto", ha detto Tim Berners-Lee in un'intervista a Vanity Fair ad agosto di quest'anno. "L'uomo ha avuto incredibilmente delle grandi opportunità. Tutto ciò si basava sull'assenza dell'autorità centrale, alla quale si doveva chiedere il permesso. La sensazione di controllo individuale, l'espansione delle opportunità è ciò che abbiamo perso… Il potere di Internet non è stato perso o rubato, siamo stati noi stessi, miliardi di noi, a regalarlo a Facebook, Google e Amazon che ora monopolizzano quasi tutto ciò che accade su Internet, da quello che compriamo, alla prima notizia che possiamo leggere".

Ecco perché un gruppo di sviluppatori guidati dal "padre di Internet" ha pensato al progetto per un nuovo internet, DWeb o Web 3.0. Si presume che sarà basato sul principio della cauzione circolare: tutte le informazioni saranno trasmesse sulla rete, bypassando i server, sarebba a dire le grandi aziende e lo stato.

Le informazioni saranno condivise con gli utenti ordinari che utilizzano gli hard disk dei loro computer come storage. Questo tipo di rete è già noto come P2P (peer-to-peer): ogni dispositivo è sia un client che un server, i siti Web e i file vengono trasferiti da un computer all'altro. In questo caso, il DWeb non utilizzerà link come http e https, che cercano la posizione delle informazioni, ma cercheranno immediatamente il contenuto.

"Nella rete tradizionale, indichiamo un luogo specifico e facciamo finta che l'informazione esista solo in un posto. In questa maniera si monopolizza tutta l'informazione, perché chi controlla la posizione controlla l'accesso alle informazioni", ha spiegato a The Guardian Matt Zumwalt, il project manager dell'organizzazione Protocol Lab.

L'evento principale per gli adepti del "nuovo Internet", il Decentralized Web Summit, si è svolto questa estate a San Francisco per la terza volta, riunendo circa 800 specialisti. Su questo, Berners-Lee ha presentato il progetto sulla creazione di applicazioni sociali decentralizzate Solid (dati social linked), sviluppato presso il Massachusetts Institute of Technology. Anche se lo sviluppo del progetto si sta muovendo lentamente, gli autori affermano che sta gradualmente guadagnando popolarità. "Ogni due giorni appare una nuova persona. Alcuni di loro hanno sentito parlare del potenziale di Solid e hanno deciso di voler capovolgere il mondo. Le persone che lavorano in laboratorio stanno cercando di immaginare come possa essere un nuovo Internet. Potremmo creare un'altra società su internet se daremo l'anonimato alle persone e riprenderemo il controllo dei loro dati. Stiamo costruendo un intero ecosistema", afferma Berners-Lee.

Allo stesso tempo, si sottolinea che l'impresa è destinata al successo proprio per il suo "spirito anarchico". "Le reti decentrate possono vincere nella terza era di Internet per lo stesso motivo per il quale hanno vinto nella prima: conquistare i cuori e le menti di imprenditori e sviluppatori", ha scritto nel suo blog investitore e sviluppatore web Chris Dickson. "Un esempio da manuale di questo potrebbe essere la rivalità negli anni 2000 tra Wikipedia e il suo concorrente centralizzato Encarta. Se si mettevano a confronto questi due prodotti nei primi anni 2000, allora Encarta sembrava migliore in termini di copertura e precisione. Ma Wikipedia è andata avanti molto più velocemente, perché aveva una comunità attiva di volontari, che erano attratti dallo spirito decentralizzato. Nel 2005, Wikipedia è diventato il sito di riferimento più popolare su Internet, e Encarta è stata chiusa nel 2009".

Una trappola di criptovalute

Non si può dire che oggi non esistano più i principi di un internet alternativo. Infatti già da quindici anni è in funzione il protocollo BitTorrent che permette di condividere peer-to-peer informazioni, film, musica e dati. In particolare questo funziona bene con i contenuti pirata.

Nel 2014 è apparsa la rete SAFE la quale usa l'internet odierno senza però conservare i dati sui server. Gli sviluppatori la vedono come un "componente aggiuntivo" su Internet, che utilizza un principio decentralizzato: chiunque si unisca alla rete ha dovuto trasformare il proprio computer in una parte di esso.

Esistono persino analoghi decentrati dei motori di ricerca, ad esempio YaCy (Yet another Cyberspace). Funziona sul principio della rete P2P peer-to-peer: ogni computer su cui è installato il modulo principale del programma esegue la scansione di Internet in modo indipendente, ovvero è analogo al robot di ricerca. Quindi i risultati vengono raccolti in un database comune, utilizzato da tutti i partecipanti YaCy.

Ma uno degli esempi più famosi di Internet decentrato è la blockchain. Il suo principio di funzionamento si basa sulla diffusione e archiviazione dei dati tra le catene di blocchi senza l'utilizzo di un singolo server. Ogni blocco di questo tipo contiene un collegamento a quello precedente e gli utenti possono solo modificare le parti della catena da cui hanno ottenuto le chiavi private. Cioè, qualsiasi file contenente valori può essere inviato in qualsiasi parte del mondo e l'accesso (chiave) ad esso viene trasferito a una terza parte.

In pratica, tale chiave è rappresentata dalle criptovalute guidate dal bitcoin. Esistono anche quelle che consentono di monetizzare l'uso di Internet decentralizzato, le persone guadagnano sul fornire spazio per l'archiviazione dei dati sul proprio dispositivo. L'anno scorso, per un progetto simile chiamato Filecoin, gli sviluppatori sono stati in grado di raccogliere quasi $205 milioni.

Ci sono anche molti russi che partecipano alla lotta di un internet completamente libero. Quest'anno, il creatore della rete VKontakte, Pavel Durov, ha iniziato a testare il progetto Telegram Passport, un passaporto virtuale progettato per identificare gli utenti nella Telegram Open Network (TON). In realtà, questa è un'alternativa decentralizzata alla rete esistente, che, come sostiene, fornisce anonimato e libertà completa ai propri utenti. Oltre all'app di messaggistica Telegram, TON include la valuta Gram crypto, il sistema di pagamento TON Storage e il sistema di ricerca TON DNS.

Però c'è un problema. Il blockchain, che fornisce gli strumenti al progetto dell'internet libero, in definitiva, potrebbe rivelarsi l'ostaclo principale per raggiungere l'obiettivo finale dei creatori di DWeb: liberarsi dalle corporazioni.

"Le cripto-valute possono essere uno dei metodi per monetizzare questo progetto. E c'è la monetizzazione, prima o poi smetterà di essere libero dalle corporazioni, " dice Ivan Lizan, redattore capo del portale SONAR-2050. "La pubblicità su Internet non è sempre controllata da aziende IT come Google, Facebook e Yandex. C'erano dozzine di piccoli uffici, ma sono morti quando Bryn e Paige hanno avuto l'idea di creare i sistemi AdWords, AdSense e PageRank. Successivamente, la monopolizzazione del mercato pubblicitario è diventata inevitabile. Quindi questo potrebbe avvenire anche con un Internet, dove invece del motore pubblicitario ci sarà un motore di criptovaluta. Semplicemente se ora finanziamo le società visualizzando le loro pubblicità, quindi nell'Internet alternativo, nel tuo browser verrà incorporata una criptovaluta, ora i siti con le criptovalute sono bloccati da browser e motori di ricerca".

È interessante notare che anche le più famigerate aziende si sono interessate nello sviluppo di idee di un Internet decentralizzato. Un'altra cosa è che a volte hanno offerto un percorso volutamente errato. Nel 2013, il direttore tecnico di Google Eric Schmidt ha pubblicato il libro "The New Digital World", in cui è stato suggerito di sviluppare reti P2P aggirando la censura basata su potenti dispositivi mobili.

"L'essenza dell'idea è che il tuo smartphone invia richieste e funge da server intermedio in modo che altri utenti possano scambiare dati attraverso te", ha detto al quotidiano l'esperto IT Vladislav Samoylik. "Ma allo stesso tempo ci sono molte variabili da tenere in conto, perché, molto probabilmente, si trasformerebbe in una rete di "combattimenti ravvicinati", a seconda della presenza della vicinanza di wi-fi o Bluetooth. Se immaginiamo che questo possa avvenire in modo diverso, ad esempio, in base agli operatori che la rete fornisce, si verificherebbe un altro problema: nel caso delle connessioni wireless, l'indirizzo IP viene generato dinamicamente, cioè non è possibile connettersi a nessun utente. Quindi, se vuoi andare da qualche parte lontano, ad esempio dalla Russia all'America, devi prima entrare in un determinato punto di instradamento, dove il tuo indirizzo IP verrà sostituito da uno pubblico utilizzando il protocollo NAT (network address translation). Per ottenere questo indirizzo, abbiamo ancora bisogno di server attraverso i quali tutto il traffico dovrà passare, e alla fine, la questione del decentramento viene semplicemente rimossa".

Pertanto, secondo Samoylik, un Internet decentrato potrà essere realizzato solo nelle reti locali e principalmente nelle grandi città, dove ci saranno molti dispositivi inclusi nella rete. Come funzionerà in aree remote, dove ci sono solo pochi punti wi-fi disponibili, non è del tutto comprensibile.

La Russia non si lascerà prendere alla sprovvista

Gli oppositori ad un internet libero parlano di una serie di rischi che porterebbe con se la creazioen di una rete simile al Dweb. Il rischio principale sarebbe la diffusione di contenuti pericolosi come ad esempio la pedopornografia, o facilitare la comunicazione di quegli elementi che hanno a che fare con il narcotraffico e il terrorismo. Tuttavia, le leggi sul copyright o la rimozione di informazioni false semplicemente non possono essere applicate.

Tuttavia, secondo gli esperti, se lo vuole, lo stato sarà sempre in grado di trovare i modi per controllare il contenuto. "Non si tratterà di semplice intercettazioni telefoniche, ma i due modi più logici sono abbastanza ovvi", osserva Samoylik. "La prima è una banale registrazione di bot: le persone che lavorano per lo stato scriveranno programmi che agiranno su questo Internet alternativo e raccoglieranno le informazioni necessarie. Il secondo metodo deriva dal primo: basadosi su queste informazioni si potranno identificare i principali utenti e agire contro di loro.

In poche parole, non sarà possibile liberarsi dello stato, difende i suoi interessi. "È importante per esso garantire la propria sicurezza e mantenere un equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e degli utenti", ricorda Ivan Lizan. "Internet non è stato regolarizzato immediatamente, inizialmente nessuno se ne preoccupava. È avvenuto più o meno lo stesso con gli aerei: i codici aerei statali sono stati adottati sostanzialmente dopo la loro apparizione. Internet è entrato nel suo periodo di maturità quando lo stato aveva bisogno di regolarlo. Ormai ha imparato a regolare i processi nella rete, quindi anche se si tratterà di Internet 2.0 o Internet 3.0, non ha più importanza".

In generale, pochissimi specialisti contestano la necessità di un certo controllo su Internet. "In ogni società ci saranno sempre persone anormali. Ma il controllo non significa necessariamente che lo stato applichi violenza organizzata contro tutti i trasgressori delle norme. Una certa struttura sociale, che è più o meno umana, può anche essere impegnata nel controllo. In ogni caso, non puoi fare a meno del controllo, indipendentemente da ciò che dicono gli apologeti del libero mercato. Un Internet decentrato è molto utile per ottenere informazioni. E cosa succede se una parte del sistema decentralizzato andasse in crash? Chi sosterrebbe l'intero sistema?" dice Khazbi Budunov, direttore del canale telegram Politeconomics, ha chiesto retoricamente al giornale VZGLYAD.

Ci sono anche problemi puramente tecnici riguardo le reti in espansione come il DWeb. Ad esempio, gli smartphone esistenti non sono pronti per un carico di dati così elevato. Il sistema P2P, che è la base dell'Internet decentrato, può funzionare solo con sufficiente memoria e potenza della batteria. Dato che, secondo uno studio di Mediascope, circa il 60% dei russi è online tramite smartphone, la portata del problema è evidente. Per competere con l'Internet "tradizionale", una nuova rete dovrebbe avere vantaggi in termini di velocità e disponibilità, che non sono ancora disponibili. Da qui lo scetticismo verso tali progetti. "Non vedo un'alternativa alla rete esistente. Inoltre capovolgere una vasta gamma di pratiche sociali che sono emerse nella rete non è facile", dice il noto nella sfera dei media, Andrey Miroshnichenko.

"All'inizio, qualcosa di nuovo può essere davvero libero", riassume Ivan Lizan. "Ma subito dopo in questo spazio libero inizia a concentrarsi il x capitale, e il mercato condizionale della concorrenza ideale va prima agli oligopoli e poi ai monopoli. Questo è successo con Internet, quindi avverrebbe lo stesso con una rete libera da qualsiasi azienda. È solo che il capitalismo non può essere alterato, è così com'è, ma il socialismo non è ancora visibile all'orizzonte".