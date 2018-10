Si è verificata un'esplosione su un traghetto passeggeri nel Mar Baltico battente bandiera della Lituania ad una distanza di oltre 100 chilometri da Kaliningrad. L'evacuazione è iniziata: 335 persone sono a bordo, non ci sono informazioni su delle vittime, riporta Sputnik.

È noto che l'esplosione è avvenuta nella sala macchine. È stato riferito che tutti i passeggeri del traghetto si trovano in un luogo sicuro, le loro vite non sono a rischio. Otto navi russe e lituane sono salpate in soccorso del traghetto. Si specifica che l'esplosione ha attivato il sistema antincendio con anidride carbonica, e l'incendio è stato spento.