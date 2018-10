Ucraina: un passeggero diretto a Mosca buttato fuori dal treno con le valigie (VIDEO)

Il controllore donna del treno ucraino ha spinto il passeggero fuori dal treno, che viaggiava da Kovel a Mosca. Lo riferisce una utente della rete, che è diventata testimone dell'incidente.

Secondo la ragazza, il 30 settembre alla stazione di Krivin, il cassiere non ha potuto stampare i biglietti per il giovane. Lui ha riferito alla dipendente delle Ukrzaliznytsya dell'errore tecnico affinché potesse entrare nel treno, ma la dipendente ha rifiutato e ha dato il segnale di partenza del treno. In questo modo lei ha spinto il giovane uomo, che aveva in mano la valigia e il piede nella parte posteriore del treno. L'uomo è caduto sul binario. Non è ferito.