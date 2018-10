Aiuterà l'Afghanistan la privatizzazione della guerra?

I media americani hanno detto che Donald Trump prenderà in considerazione la proposta di privatizzazione della guerra in Afghanistan, presentata dal direttore della società Blackwater. Secondo lui, gli Stati Uniti assumeranno 5.000 soldati per continuare la guerra in Afghanistan sotto contratto al posto dei soldati americani.

Questa strategia degli Stati Uniti accelererà la pace in Afghanistan? Secondo l'esperto militare afgano Zmarai Akhondzada, per le aziende private sarà vantaggiosa la prosecuzione della guerra: "le compagnie militari private non aderiscono ad alcuna ideologia, vanno in guerra per i soldi. Non vogliono la pace e la sicurezza durature. Vedono benefici nella continuazione della guerra". Secondo lui, l'unica via d'uscita per l'Afghanistan sono negoziati diretti tra il governo e i talebani.

Ayoob Mansoor, ex generale dell'esercito e capo dell'Unione dei cittadini dell'Afghanistan nella Federazione Russa, ritiene che gli Stati Uniti cercheranno di continuare la guerra in Afghanistan.

© REUTERS / Nasir Wakif Ministero Esteri russo commenta bombardamenti NATO “erronei” in Afghanistan

"Se gli USA vorranno porre fine alla guerra in Afghanistan, sono convinto che Washington, possa terminarla usando influenza politica ed economica nella regione. Tuttavia, data la strategia a lungo termine degli Stati Uniti contro l'Afghanistan e i paesi della regione, i piani degli Stati Uniti non includono il completamento della guerra. Con una varietà di piani, cercheranno di continuare la guerra in Afghanistan".

L'analista militare, il generale in pensione dell'aviazione dell'Afganistan Atiqullah Amarhel, ha dichiarato a Sputnik che gli afgani stessi nutrono solo odio per i mercenari della Blackwater, la loro partecipazione al conflitto afgano porterà solo distruzione.

"Nella memoria del popolo afgano, Blackwater è la società più crudele, il popolo prova solo odio. A suo tempo non solo hanno ucciso inermi innocenti, ma tenevano il popolo in speciali segrete prigioni in cui torturavano nelle più perverse forme. Se gli americani fin dall'inizio del conflitto militare non avessero fatto ricorso ai servizi della famigerata società Blackwater, avrebbero mostrato rispetto per la cultura e le tradizioni della società afgana, non abusando della loro presenza militare, la guerra non sarebbe durata così tanto tempo. Nessuna stabilità e pace in Afghanistan arriverà con questa strategia, questo porterà solo ad un enorme distruzione: non solo in Afghanistan, ma anche in tutta la regione.

Gli americani vogliono il potere di governare il paese, è quasi impossibile. Questa è la strada sbagliata e una tale strategia non darà mai il risultato desiderato. È necessario che un altro piano, non aggressivo, vada a beneficio del popolo dell'Afghanistan e miri alla convergenza con il popolo, e non a seminare nel suo cuore odio e rifiuto".