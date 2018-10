Secondo i media la Russia sperimenta un sistema missilistico anti-satellite

Come osserva il giornale, a metà settembre nei pressi di Mosca, è stato avvistato un aereo intercettore Mig-31, sul quale è stato installato un razzo, che in passato era impossibile da istallare su velivoli di questo modello. Secondo la rivista, questo razzo è del sistema Kontakt anti-satellite, la cui creazione è iniziata in URSS nel 1984 con gli aerei Mig-31, su cui erano montati missili 79M6 anti-satellite, di tipo Fakel. Il razzo pesava circa 4,5 tonnellate, poteva sviluppare una velocità di 2,2 mach, colpire un bersaglio ad un'altezza di 22 chilometri. Tuttavia, lo sviluppo di questo sistema è stato accantonato con il crollo dell'Unione Sovietica. Ora secondo la pubblicazione, in Russia, hanno ripreso lo sviluppo di questo sistema.

AW&ST aggiunge che lo sviluppo di questo sistema in URSS è iniziato in risposta alla comparsa nel 1985 negli USA dell'anti-satellite ASM-135 ASAT, per gli aerei F-15 con missili, capaci di raggiungere una velocità di cinque miglia al secondo. Nel corso delle prove del sistema sono riusciti ad abbattere un satellite della NASA. Tuttavia, secondo le informazioni ufficiali, questo sistema non è stato accettato dall'esercito americano.