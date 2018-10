Repubblica Ceca: uomo finisce in ospedale con sintomi della febbre del Nilo

"Quest'uomo non è stato all'estero negli ultimi anni e, a quanto pare, è stato infettato in Repubblica Ceca. La malattia viene trasmessa solo da un certo tipo di zanzara, non viene trasmessa da persona e persona, la vita del paziente è fuori pericolo", ha detto Svobodova.

Il mese scorso nella Repubblica Ceca per la prima volta un uomo è morto a causa della malattia della febbre del Nilo. È morta anche una settantaduenne, nonostante non si fosse recata all'estero negli ultimi anni, il che conferma che nel paese è presente questa malattia nelle zanzare.