"Secondo il Ministero dei resort e del turismo della Crimea, la penisola ha superato il record di turisti, dall'inizio dell'anno abbiamo ospitato oltre 6 milioni di turisti, ovvero quasi il 30% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono convinto che questo non sia il limite massimo", ha scritto Aksenov sulla tua pagina Facebook.

Il capo della Crimea ha ricordato che l'anno scorso in Crimea si sono recati 4,7 milioni di turisti.

"Inoltre è anche un record l'occupazione delle strutture ricettive turistiche: 81% per la città di Saki, 51% per Feodosia, 48% per Alushta e 47% per Bolshaya Yalta", ha detto Aksenov.

Secondo lui, ci sono ancora tre mesi favorevoli per diversi tipi di turismo di massa.

"Con molti servizi di prenotazione online, la Crimea è riconosciuta come la regione più richiesta per le vacanze autunnali, e una serie di eventi culturali, sportivi e aziendali, per le vacanze di Natale e Capodanno e per le vacanze scolastiche. Contiamo su un aumento del flusso turistico entro la fine dell'anno", ha aggiunto Aksenov.