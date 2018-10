Kalashnikov mostra al pubblico modulo da combattimento con intelligenza artificiale. VIDEO

Il video mostra una delle modalità di funzionamento in cui la torretta scansiona lo spazio operativo di un settore, rileva le minaccie, rileva il tipo di minaccia (umano o macchina), e decide il numero di colpi richiesti per la distruzione dell'obiettivo.

Come specificato nella descrizione nel video, il sistema può operare in modalità di modulo di combattimento telecomandato, fornendo all'operatore rilevamento automatico di minacce, agganciamento automatico di obiettivi terrestri, aerei e marittimi, e un computer balistico. L'arma è dotata di un sistema di stabilizzazione che consente di sparare in movimento e un'ottica a due spettri di trasmissione, che consente di utilizzare il complesso in qualsiasi momento della giornata e in condizioni di visibilità ridotta.

"La torretta è in grado di condurre operazioni senza il controllo umano grazie all'intelligenza artificiale. L'IA da combattimento è in grado di rilevare a agganciare obiettivi, stabilire la priorità di attacco e di decidere se aprire il fuoco o meno" si legge nella dichiarazione.

L'intelligenza artificiale è realizzata sulla base di reti neurali ed è in grado di imparare durante le sue attività. L'IA è in grado di decidere autonomamente di escludere oggetti che non rappresentano un pericolo, ad esempio gli animali, il che riduce al minimo la probabilità di incidenti.