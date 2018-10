Pubblicati video delle esercitazioni dei robot militari russi. VIDEO

"Nel video si vede anche il processo di preparazione dei futuri ufficiali di fanteria nella Scuola Superiore Comando militare mosca, vari episodi emozionanti delle recenti esercitazioni, <…> immagini di sbarramenti su larga scala dei lanciarazzi multipli Smerch, dell'artiglieria semovente Acacia, BMPT Terminator, semovente controcarro/contraereo, e i lanci di missili da crociera Iskander" si legge nella descrizione del video.

Il complesso robotico cingolato Nerehta è equipaggiato con un telaio blindato e supporti per equipaggiamento speciale. Per il robot sono stati sviluppati tre moduli: una da combattimento, uno da trasporto e uno per ricognizione d'artiglieria.

L'Uran-9 "è stato progettato per la ricognizione, per il supporto di fuoco per le unità di fanteria e per la lotta al terrorismo.Il veicolo corazzato è armato con un cannone automatico da 30 millimetri e missili guidati anti-carro Ataka.

In Russia, il giorno delle forze di terra si celebra il 1° ottobre. Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il personale e con i veterani delle forze terrestri durante le loro festa, ringraziandoli per aver garantito la capacità di difesa del paese.