Lituania: aviazione NATO scorta aerei russi tre volte in una settimana

I caccia dell’aviazione della NATO, nel corso di una missione di polizia dei cieli nei Paesi Baltici, in una settimana sono decollati tre volte per intercettare e scortare sul mar Baltico degli aerei russi, ha detto lunedì il servizio stampa del Ministero della difesa della Lituania.

"Dal 24 al 30 settembre, i caccia dell'aeronautica della NATO, nel corso di una missione di polizia dei cieli nei Paesi Baltici, sono decollati tre volte nello spazio aereo internazionale sul Mar Baltico per scortare gli aerei russi", ha detto il ministero della Difesa.

Da settembre, la missione della polizia aerea della NATO nei paesi baltici viene effettuata dall'Aeronautica Belga stanziata in Lituania con i caccia F-16 Fighting Falcon.

Il Ministero della Difesa russo ha più volte detto che tutti i voli dell'aeronautica russa vengono effettuati in stretta conformità con le normative internazionali in materia di uso dello spazio aereo sopra acque neutrali, senza violare i confini di altri Stati.

I paesi baltici non hanno velivoli adatti ai pattugliamenti aerei, così nel mese di aprile 2004 (dopo la loro entrata nella NATO) nella protezione del loro spazio aereo sono impegnati a rotazione i paesi della NATO che sono stanziati in Lituania nell'aeroporto di Zokniai. Nel 2014 la base aerea di Emary è diventata una base aggiuntiva per il dispiegamento di aerei della NATO. Al vertice della NATO a Chicago nel 2012, la missione è stata prorogata per un periodo indefinito.