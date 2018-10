Europa: commercio con l'Iran aggirando le sanzioni USA?

In un'intervista con Sputnik, l'ex ambasciatore francese in Iran, Francois Nicoullaud, si è detto scettico sulla possibilità di creare rapidamente un meccanismo per rendere possibile il commercio con Teheran.

Il diplomatico ha parlato delle difficoltà finanziarie e giuridiche che rischiano di rinviare la creazione di un sistema funzionante a tempo indeterminato.

— Perché l'UE ha deciso di creare un meccanismo per continuare il commercio con l'Iran per bypassare le sanzioni statunitensi?

— Non è ancora chiaro come sarà. C'è una volontà politica, ma si deve riconoscere che in termini finanziari e legali tutto questo è molto difficile. Tale meccanismo non sarà creato presto. Inoltre, è indicativo che la signora Mogherini abbia parlato al futuro. A mio parere, dobbiamo avere pazienza per l'attesa della creazione di questo meccanismo. Al fine di sostenere l'accordo, è stato coniato questo meccanismo, che dovrebbe consentire di fare a meno del calcolo in dollari, questo è il problema principale e questo crea un rischio aggiuntivo per le aziende che intendono collaborare con l'Iran.

— Questa domanda è estremamente importante non solo per gli Stati, ma anche per le aziende francesi ed europee. Emmanuel Macron ha recentemente affermato che le misure proposte "non consentiranno di correggere o modificare le decisioni prese da alcune grandi società europee o internazionali fortemente influenzate dagli Stati Uniti". Quindi non cambierà niente per loro?

— Assolutamente niente. Macron conosce bene questa questione, ha ragione. Questo meccanismo non è stato progettato per le grandi aziende internazionali (non sto parlando di piccole aziende che si trovano sotto l'influenza degli americani), hanno notevoli interessi negli Stati uniti, perché il sistema americano di sanzioni consente di punire le società in due modi. In primo luogo, finanziariamente, se queste aziende utilizzano il dollaro. Inoltre, se usano il dollaro o no, se lavorano nei settori vietati, cioè il settore agro-alimentare, di medicina e farmaceutica, che in linea di principio non sono soggetti a sanzioni.

— Vediamo che, anche se le imprese sono protette per quanto riguarda l'uso del dollaro, possono ancora essere sotto l'influenza USA se hanno interessi in questo paese. Questa misura sarà applicata solo per le piccole imprese e gli stati. E per quanto riguarda il petrolio?

— Per quanto riguarda il petrolio, sviluppare un sistema è ancora molto difficile, viene venduto in dollari. Questo è il primo problema, questo meccanismo dovrebbe aiutare a risolvere. Ma se la società compra petrolio dagli iraniani, se paga in rupie o in qualsiasi altra valuta, rientra nelle sanzioni degli USA. Cioè, ovviamente esistono soluzioni, ma è difficile. Vediamo cosa faranno gli iraniani, che sono alla ricerca di soluzioni che consentano di fare in modo che il loro petrolio non possa essere rintracciato. Se ci riusciranno, sarà possibile acquistare petrolio iraniano, che al momento dell'acquisto, passerà attraverso molte mani, cambierà bandiera, sarà mescolato con altro petrolio. Ecco su questo tipo di soluzioni dovrebbe ora funzionare.

— Da quando sono state fatte tutte queste varie dichiarazioni, gli americani lanciano tuoni e fulmini. Come reagire?

— Gli americani cercheranno di trarre il massimo dalle loro sanzioni, fare in modo che non ci siano sanzioni che si possono aggirare, questo ridurrebbe la loro efficacia perché il significato è mettere l'Iran in ginocchio. Cioè, faranno tutto il possibile per impedire i progetti che potrebbero ostacolare l'applicazione delle sanzioni. È abbastanza chiaro.

— Donald Trump ha cercato di difendere la sua politica anti-iraniana, parlando il 26 settembre al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti aumenteranno la loro pressione sull'Iran e sui suoi partner?

— Gli Stati Uniti fanno molta pressione sull'Iran. Ma tutte queste sanzioni non funzionano, perché le sanzioni più severe entreranno in vigore nel mese di novembre di quest'anno, in particolare, le sanzioni per il petrolio, che ancora non si applicano, anche se alcuni acquirenti del petrolio iraniano hanno già preso provvedimenti, riducendo quello acquistato da Teheran. Fin dall'inizio, gli Stati Uniti hanno detto che il loro obiettivo è quello di garantire che l'Iran non sia in grado di esportare una goccia di petrolio. Alcuni paesi, come il Giappone, hanno detto agli americani, che non si può vivere senza petrolio iraniano, che hanno bisogno di acquistare un minimo di petrolio dell'Iran. Cioè, ci saranno alcune eccezioni'. E c'è un altro fattore: non è noto come giocherà il prezzo del petrolio. Perché se il petrolio diventa poco, se la quantità di petrolio diminuisce nel mercato mondiale, il prezzo potrebbe aumentare. E questo potrebbe essere un problema per i consumatori americani, il che significa che è un problema per Donald Trump. Tutti vogliono vincere le elezioni ed essere popolare. Questo è il modo in cui il prossimo partito giocherà.