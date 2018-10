Mosca ha chiesto ufficialmente a Seoul di spiegare la situazione per la nave Sebastopoli

Successivamente, queste informazioni sono state confermate dal rappresentante del Ministero degli esteri di Vladivostok.

Il fermo della nave

© flickr.com / Sami Paju In Corea del Sud fermata nave russa per le sanzioni americane

Nel mese di agosto, il Ministero degli Esteri della Corea del Sud ha annunciato l'inizio del controllo della nave a Busan. C'è sospetto di violazione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza ONU. Sabato, un rappresentante della Federazione Internazionale dei lavoratori dei trasporti Dell'Estremo Oriente, Petr Osichansky, ha riferito del fermo della nave. Secondo lui, questo può essere dovuto a sanzioni contro l'Hudson. Egli ha sottolineato che il fermo è un problema politico: l'amministrazione ha detto che per risolvere il problema, le autorità russe devono contattare il governo della Corea del Sud.

In precedenza, gli Stati Uniti hanno messo nella lista delle sanzioni della Corea del Nord due società russe e sei navi, tra cui la compagnia di navigazione Hudson e la nave Sebastopoli. Il Ministero delle finanze USA sostiene che rientrano nell'elenco di coloro che hanno partecipato a spedire prodotti petroliferi in Corea del Nord. Le forniture di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Corea del Nord sono limitate dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2379. La risoluzione è stata approvata lo scorso dicembre. Questa modalità di sanzioni è diventata la più dura della storia.