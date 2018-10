Trovata la data della morte dell'universo

La ricerca internazionale del team di scienziati è stata svolta con la libreria elettronica preprint arXiv.org e inviata alla rivista Publications of the Astronomical Society of Japan, riferisce il quotidiano giapponese Asahi Shimbun.

A tali conclusioni, gli esperti sono giunti usando la fotocamera HSC (Hyper Suprime-Cam) del telescopio Subaru per dieci milioni di galassie. Hanno seguito la distribuzione della materia oscura e dell'energia oscura, che rappresenta oltre il 95 per cento dell'energia della massa osservata al mondo, gli scienziati, lavorando con il modello cosmologico standard ΛCDM (Λ Cold Dark Matter), hanno valutato il ritmo di espansione dell'Universo, che ha dimostrato essere più lento di quanto si pensasse in precedenza.

In un comunicato stampa dell'osservatorio Subaru si osserva che la ricerca ha permesso di ottenere una dettagliata mappa tridimensionale della distribuzione della materia nell'Universo, e il record di dati del telescopio spaziale Planck ha chiarito i limiti imposti per le impostazioni del ΛCDM.

Nel mese di luglio, gli scienziati hanno simulato la possibile distruzione dell'universo. Tre anni prima, i loro colleghi hanno presentato nuovi argomenti a favore del fatto che il mondo osservato cesserà di esistere tra 22 miliardi di anni a causa del grande strappo.