"Abbiamo toccato il fondo!": Macron è stato preso in giro

Macron è stato preso in giro per la foto con gli uomini dalla pelle scura.

L'opinione pubblica francese ha fortemente criticato il presidente Emanuele Macron per la foto con i giovani, segnala Sputnik Francia. Le foto sono state scattate durante il viaggio del Presidente sull'Isola di Saint Martin nei Caraibi, colpita dall'uragano Irma l'anno scorso.

Un uomo mezzo nudo, abbracciato a Macron, mostra il dito medio alla telecamera.

« Tu dois te comporter comme il faut. Tu m’appelles pas Manu, tu m’appelles Monsieur le Président » #Macron pic.twitter.com/2At2JzJGqY — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 30 сентября 2018 г.

​"Devi comportarti in modo appropriato. Non rivolgerti a me come Manu, ma signor presidente". Si tratta di un riferimento all'incidente che si è verificato a metà estate, quando il presidente ha fatto una scenata a un adolescente per un appello irrispettoso durante la cerimonia ufficiale.

La reazione degli utenti del social network non si è fatta aspettare.

"Quasi nulla è rimasto. Solo brandelli di dignità che si perdono nella notte di volgarità. Il costume del presidente è diventato troppo vasto", scrive Robert Menard.

‼️Et deux photos de plus dans *l’album de la famille Macron*…..

Il reste 3ans1/2..pour le remplir un peu plus..😡🤢🤮.. pic.twitter.com/zAaFPGiuKL — Françoise MINUIT ن (@f_minuit) 30 сентября 2018 г.

​"Altre foto nell'album di famiglia di Macron".

"Quello che mi colpisce in questa foto è che Macron non ha richiesto che questi due giovani fossero vestiti, è il presidente di tutto il paese e deve essere accolto con un certo rispetto", ha detto perplesso Gabriel Robin.

"Abbiamo raggiunto il fondo! Ora sono convinto dell'incapacità di Macron di occupare il suo posto", aggiunge Karim Ouchikh.