Nuovi dettagli sull'omicidio di Miss Iraq 2015

La fonte ha aggiunto che l'assassino è arrivato accanto alla macchina sportiva della donna su una moto. Poi è scomparso dalla scena del crimine. Un dipendente del Ministero degli interni iracheno ha detto che per l'uccisione l'indagine è in corso. Nella capitale irachena giovedì 27 settembre, è stata uccisa la prima vincitrice del concorso di bellezza nazionale Tara Fares. È stata uccisa nella sua auto sportiva, aveva 22 anni. Secondo le forze dell'ordine irachene, alla donna hanno sparato tre colpi. Due proiettili le hanno colpito la testa, un altro il petto.

© Foto: Instagram/Tara Fares Tara Fares, Miss Iraq 2015

Tara Fares nel 2015 ha vinto il titolo di Regina di bellezza di Baghdad, nello stesso anno è diventata "Miss Iraq 2015". Ha vissuto in due paesi: in Turchia e in Iraq. Ultimamente ha lavorato negli Emirati Arabi Uniti. La donna è diventata una famosa blogger del mondo arabo. Ha pubblicato sui social media immagini senza veli che hanno suscitato polemiche nella società irachena.

I media locali iracheni ricordano che un mese fa in Iraq sono stati trovati i corpi delle donne che sono morte in circostanze misteriose. Avevano i propri blog nei social network e venivano considerate esempi da seguire. Era Rafif al-Yasiri, chirurgo plastico soprannominata "Barbie Iraq", e la seconda era Rasha al-Hassan, proprietaria di un salone di bellezza e esperto di moda.