In Russia si creerà il nuovo complesso di artiglieria Nabrosok

Il comandante in capo delle truppe di terra, il generale-colonnello Oleg Salyukov, in un'intervista a MK ha parlato della creazione in Russia di un nuovo complesso di artiglieria.

Secondo lui, questo armamento è stato sviluppato per le truppe missilistiche e artiglieria. Salyukov ha chiarito che il complesso di artiglieria e mortaio per il battaglione viene creato con una varietà di opzioni di base del telaio, come l'equipaggiamento per le unità artiche.

Il generale ha anche parlato dello sviluppo del complesso "Koalizia-SV", già in fase finale. Secondo lui, è implementato dell'innovativa modalità semovente da tiro "Skval ognja", alcuni proiettili sono sparati da una pistola sotto diverse angolazioni, contemporaneamente raggiungono l'obiettivo, sottoposto a massiccio attacco. Il capo delle truppe di terra ha ricordato che nel prossimo futuro l'esercito russo adotterà la più recente piattaforma di combattimento "Armata", il veicolo della fanteria "Kurganets-25" e il trasportatore corazzato "Boomerang".

© Foto : Public Domain Ammodernamento artiglieria semovente 2S7 Pion terminerà nel 2019

Modernizzazione di "Pion" e " Tulipan"

Giovedì il servizio stampa della società Uralvagonzavod ha riferito che la modernizzazione di uno dei più potenti complessi al mondo di artiglieria "Pion" si concluderà nel 2019. Il carro pesante "Tulipan", a sua volta, verrà migliorato entro il 2020. Si prevede che i primi riceveranno nuove trasmissioni, meccanismi di distribuzione e unità di alimentazione della macchina. Inoltre, la revisione tocca gli strumenti di comunicazione interna, radio, strumentazione del sistema di protezione e dei dispositivi di sorveglianza. I complessi di artiglieria miglioreranno anche la ricezione e l'elaborazione dei dati.

Per quanto riguarda i "Tulipan", riceveranno i nuovi dispositivi di sorveglianza, radio, uno strumento di comunicazione esterna, verrà dotato del complesso di sistema di protezione. Inoltre, saranno dotati di armi aggiuntive.