Il capitano della US Navy in pensione Harry Tabakh in un’intervista a ObozTV ha accusato i militari ucraini di incompetenza.

L'ufficiale ha così risposto alla dichiarazione di un esperto ucraino che si lamentava dei problemi con l'assicurazione per i soldati dell'esercito ucraino. In precedenza, nel corso dello stesso programma, un esperto che ha voluto rimanere anonimo ha detto che l'assicurazione non copre i soldati vittime dell'uso improprio delle attrezzature militari. Secondo lui, in questo modo sono puniti per l'errore non solo i soldati, ma anche le loro famiglie.

A sua volta, Tabakh ha osservato che una tale mancanza di professionalità non è ammessa nell'esercito americano. Egli ha spiegato che la responsabilità dei danni alle attrezzature da parte dei soldati è dei comandanti, per non aver impartito la giusta disciplina ai soldati.

"Quindi se un mio soldato dopo il servizio, andando a casa in auto, ha un incidente la colpa è mia, perché ho un soldato indisciplinato. Sarebbe la fine della mia carriera", ha spiegato.

L'ufficiale americano ha affermato che i problemi dell'esercito ucraino sono la mancanza di professionalità e la presenza di "furfanti".

Professionisti non ce ne sono. Quando gli specialisti sono sostituiti da persone di seconda categoria, furfanti, si ottengono mortai del genere", ha osservato l'ufficiale riferendosi all'incidente del mortaio Molot.

Lo scorso luglio, durante un'esercitazione nella regione di Rivne, l'esplosione di un mortaio Molot — di produzione ucraina — ha causato la morte di due soldati e il ferimento di altri nove. Dopo l'incidente, l'uso di questo mortaio è stato temporaneamente sospeso.