Ministro economia libico sottolinea l'importanza della cooperazione tra Tripoli e Mosca

Il ministro dell'economia e dell'industria nel governo del consenso nazionale della Libia, Nasr Shahlyan, in un’intervista a RT ha parlato dello sviluppo delle relazioni economiche con la Russia.

"La storia delle relazioni tra Russia e Libia ha 50-60 anni. Negli anni '70 —'80 questi rapporti erano particolarmente stretti. Gli esperti russi conoscono molto bene la Libia. Pertanto la Russia dovrebbe svolgere il suo ruolo nel ravvicinare le posizioni delle parti", ha detto Shahlyan.

Egli ha raccontato che durante l'incontro presso il ministero dello Sviluppo Economico della Russia è stato preparato un memorandum, che sarà firmato dai ministri dell'economia di entrambi i paesi durante la riunione dei capi di stato.

"Abbiamo discusso con i rappresentanti di aziende statali e private la conclusione di un contratto per la fornitura di una quantità significativa di grano. Questa sarà la base per la fornitura annuale di grano dalla Russia alla Libia a una certa quota come riserva strategica", ha aggiunto il ministro libico.

Shahlyan ha sottolineato la necessità di un sostegno economico per la Libia da parte della Russia.

"L'assistenza della Russia con consigli, conoscenze, esperienze è importante per noi… L'esperienza siriana ha le sue specifiche", ha aggiunto.

In precedenza il ministro degli Esteri russo SergeyLavrov e il suo omologo marocchino Nasser Burita hanno confermato il mantenimento del dialogo politico su Libia e Siria.