L'India regalerà alla Russia tre MiG-21 in segno di amicizia

Durante il vertice di Nuova Delhi, che si terrà il 4 e 5 ottobre, il primo ministro indiano Narendra Modi regalerà tre MiG-21 al presidente russo Vladimir Putin come simbolo dell’amicizia tra India e Russia. Lo riporta The Hindu.

"Stando al piano, tre MiG-21 saranno ceduti alla parte russa su richiesta del loro ministro della difesa, inviata alla sua controparte indiana. Questa richiesta riguarda un tipo 75 e due tipi 77", ha osservato una fonte.

I velivoli sono completamente funzionanti, ma i costi di trasporto — afferma un'altra fonte — saranno a carico della Russia. Al momento non è chiaro che uso intende farne Mosca.

La pubblicazione spiega che questo regalo è un gesto simbolico, finalizzato a dimostrare l'amicizia "non influenzata da congiuntura" e la vasta partnership strategica tra Russia e India.

Il MiG-21 è dono significativo in quanto è il più grande caccia supersonico della storia. Ne sono stati prodotti circa 11.500 e sono stati in servizio in oltre 50 paesi.