La Russia continua a consegnare gli aiuti umanitari nei centri abitati siriani.

"Tra i prodotti c'erano alimenti di prima necessità: farina, riso, carne, acqua, pane" — ha detto ai giornalisti il ​​direttore del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria Roman Klimov, aggiungendo che queste attività si svolgono quasi ogni giorno in tutto il Paese mediorientale.

Questa zona è stata risparmiata dalla guerra, tuttavia gli abitanti accusano ancora difficoltà. Molti hanno perso i capifamiglia, manca il lavoro, l'unica fonte di sostentamento nei villaggi è l'agricoltura di sussistenza.