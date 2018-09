Londra invierà centinaia di marines e forze speciali in Norvegia per la minaccia russa

Il Regno Unito schiererà 800 tra marines e forze speciali in Norvegia come parte della nuova strategia artica, ha dichiarato il ministro della Difesa Gavin Williamson al Telegraph.

Come scritto dal giornale, la nuova strategia mira a garantire al Regno Unito la possibilità di monitorare efficacemente l'attività dei sottomarini russi ed assicurare che le forze armate siano ben posizionate per rispondere a qualsiasi minaccia. Per controllare i sottomarini russi verrà utilizzato in particolare l'aereo P-8 Poseidon.

"Notiamo che le attività dei sottomarini russi sono molto vicine al livello della Guerra Fredda, è giusto iniziare a reagire", ha detto Williamson.

I militari britannici inviati in Norvegia collaboreranno con i soldati del Paese scandinavo, così come con i marines americani e olandesi.