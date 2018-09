Il Pentagono stanzierà $250 milioni per il sostegno dell’Ucraina

In precedenza, il servizio stampa della Casa Bianca riferiva che Trump aveva firmato una proposta di legge che estendeva i finanziamenti per il lavoro del governo degli Stati Uniti fino al 7 dicembre. Il budget firmato dal presidente include la spesa per i programmi della difesa, per l'istruzione, per la spesa sociale e per i programmi medici. L'ammontare totale delle assegnazioni per l'anno fiscale 2019, che inizia il 1° ottobre, supera gli $850 miliardi, di cui 675 miliardi sono destinati alla difesa. Il disegno di legge prevede finanziamenti per le forze armate statunitensi fino al 30 settembre 2019.

"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge del Congresso adottata in precedenza per gli stanziamenti per le esigenze del Ministero della Difesa per il 2019, che prevede 250 milioni di dollari di fondi per il sostegno all'Ucraina, aumentando di 50 milioni l'assistenza del Pentagono per la sicurezza e la difesa attraverso rispetto al bilancio nel 2018 ", ha detto in un post l'ambasciata su Facebook.