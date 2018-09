Donetsk: scomparsa moglie candidato capo della Repubblica

Il candidato per la carica di capo della Repubblica Popolare di Donetsk, Pavel Gubarev, intende rivolgersi alle forze dell’ordine a causa della scomparsa di sua moglie, deputata del consiglio popolare di Donetsk del movimento Donbass Libero, Ekaterina Gubareva, ha comunicato a Sputnik il deputato del consiglio popolare Vladislav Berdichevsky.

Sabato Pavel Gubarev ha comunicato della scomparsa di sua moglie sul suo canale Telegram, la quale avrebbe dovuto partecipare al congresso del movimento Donbass Libero. Sostiene che potrebbe essere stata arrestata.

"Non è ancora noto dove sia Ekaterina Gubareva, Pavel Gubarev farà appello alle forze dell'ordine in relazione alla sua scomparsa, tutte queste azioni sono in corso", ha detto Berdichevsky.

Ha notato che il congresso del movimento pubblico Donbass Libero è stato programmato per sabato alle 12.00, ma in connessione con la scomparsa di Ekaterina Gubareva, una delle partecipanti al congresso, non ha ancora avuto luogo.

"Non sappiamo cosa accadrà", ha aggiunto Berdichevsky.