Facebook hackerato, al via indagine federale

Lo ha detto in un comunicato stampa Mark Warner, vicepresidente della Commissione Intelligence del Senato.

© AP Photo / dapd, Joerg Koch Facebook blocca account di un top-manager di Rossiya Segodnya

È stata la stessa Facebook a comunicare che gli hacker hanno sfruttato una vulnerabilità nel codice della piattaforma per utilizzare la funzione "View As" per controllare gli account.

"La notizia secondo cui almeno 50 milioni di utenti Facebook hanno avuto i loro account compromessi è profondamente preoccupante. Un'indagine completa dovrebbe essere condotta rapidamente e resa pubblica in modo da poter capire meglio quello che è successo", ha detto Warner.

L'incidente, ha aggiunto, è anche un'indicazione che il Congresso deve intervenire per proteggere la privacy e la sicurezza sui social media.