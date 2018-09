Erdogan racconta la disputa con Trump sul gas russo

I leader hanno discusso l'11 e il 12 luglio al vertice della NATO a Bruxelles."Trump ha detto ai partecipanti: ‘voi tutti date da mangiare alla Russia, la Germania gli dà un sacco di soldi'. Non ha detto una parola sulla Turchia per cortesia. Ma non potendo sopportarlo ho detto che riceviamo il 50% del nostro gas dalla Russia, e se non lo facciamo i nostri cittadini si congelano in inverno. Dopodiché la cancelliera tedesca Merkel ha affermato che la Germania riceve il 38% del gas e non può permettere che il suo popolo si congeli", ha detto Erdogan ai giornalisti a bordo di un aereo diretto in Germania.

Secondo il presidente, gli Stati Uniti continuano la politica delle sanzioni, imponendola ad altri paesi, mentre è impossibile stabilire un ordine mondiale equo sul principio del più forte.Erdogan ha sottolineato che la Turchia non sosterrà le sanzioni statunitensi imposte unilateralmente.

"Le risate nell'aula (alla sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ndr), quando Trump ha parlato della situazione economica, dimostrano apertamente l'opinione dei partecipanti", ha aggiunto il presidente turco.

Gli approvvigionamenti energetici in tutto il mondo sono uno degli elementi più importanti dell'agenda dell'amministrazione americana. A metà luglio il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, dopo aver incontrato Trump, ha dichiarato che l'UE è pronta a investire nella costruzione di nuovi terminali per la ricezione del gas naturale liquefatto americano con un prezzo competitivo.

Con l'aiuto del GNL Washington cerca di scalzare la Russia, leader nella fornitura di risorse energetiche sul mercato europeo. Inoltre, Washington si oppone alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2, affermando che renderà l'Europa "dipendente dalle risorse energetiche russe".