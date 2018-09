"I ministri hanno parlato a favore dell'aumento degli sforzi collettivi per il ripristino delle infrastrutture socio-economiche distrutte a seguito della guerra, la revoca delle sanzioni unilaterali illegali imposte alla Siria, che colpiscono principalmente la popolazione civile", si legge in un comunicato sull'esito dell'incontro tra i due ministri nell'ambito dell'assemblea generale dell'ONU a New York.