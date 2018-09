Lettonia, conferita onorificenza all’ex comandante USAREUR Ben Hodges

"Hodges è stato premiato per il suo grande contributo personale al sostegno delle forze armate statunitensi in Lettonia, lo sviluppo della sua struttura di difesa e l'attuazione dei progetti comuni", afferma il comunicato.

Durante la cerimonia al castello di Riga, il presidente Vejonis ha ringraziato il generale per il suo contributo al rafforzamento della sicurezza nella regione baltica e per l'aumento della presenza NATO nei Paesi Baltici dal gennaio 2012, anno in cui Hodges diventò comandante delle forze NATO in Europa.

La Lettonia è membro della NATO dal 2004.

L'Ordine di Viesturs è il premio statale della Lettonia che viene assegnato ai militari. È stato istituito nel 1938.