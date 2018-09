Oltre 1.500 venezuelani saliti a bordo della nave-ospedale cinese "Arca del mondo"

"Abbiamo fatto salire 1.598 pazienti con malattie nel campo dell'otorinolaringoiatria, oftalmologia, ginecologia e chirurgia generale. Le persone sono rimaste soddisfatte, la barriera linguistica non è stata un ostacolo, tutto è andato bene ", ha detto il funzionario.

Il corrispondente di Sputnik ha girato la nave da dentro e da fuori. I malati intervistati hanno affermato di provenire da diverse regioni del Paese, compresi gli Stati di Miranda, Aragua e Caracas.

"Ho portato qui il mio figlio di 10 anni, aveva sofferto di convulsioni un mese fa. Siamo andati dal neurologo, speriamo che facciano tutte le analisi e ci aiutino con le medicine, qui costano molti soldi e mancano", ha detto a Sputnik Mauris Cerrada, residente a La Guaira.

I pazienti hanno sottolineato la qualità delle cure mediche che hanno ricevuto sulla nave cinese.

"E' stato tutto molto ben organizzato, a mia figlia di 38 anni rimuoveranno una cisti nell'ovaia e potrò stare con lei fino a quando non verrà dimessa. Qui in Venezuela un'operazione del genere costerebbe molto cara, per questo sono molto grata alla Cina per questa iniziativa. Dovrebbe ripetersi più spesso", ha detto la 68enne Magalis Ester Polo Herrera.

L'ospedale galleggiante cinese sarà in Venezuela fino al 30 settembre. Poi la nave si recherà a Granada e in Ecuador. L'ospedale galleggiante è operativo dal 2008. E' stato in 38 Paesi del mondo ed ha visitato tutti i continenti tranne l'Europa.

Questa cooperazione tra i due Paesi è stata stabilita dopo la visita del presidente venezuelano Nicolas Maduro in Cina, dove sono stati firmati 28 accordi, inclusa l'assistenza sanitaria.