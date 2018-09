Prima missione di combattimento reale per il nuovo caccia americano F-35

Il caccia è decollato dal ponte della portaerei USS Essex, che trasporta sei unità F-35B Lightning II. In precedenza gli aerei avevano preso parte a missioni di ricognizione in Somalia, dopodichè avevano lasciato il Golfo di Aden per recarsi nella parte settentrionale del Mar Arabico. Nel raid in Afghanistan il caccia ha bombardato le posizioni dei talebani.

La CNN ha osservato che si tratta della prima missione di combattimento reale dell'F-35 Lightning II per le forze armate americane.