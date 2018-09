I soldati americani giocheranno con carte disegnate da un artista russo

I militari americani presto useranno carte da gioco con le Pin up disegnate dall’artista russo Andrew Tarusov trapiantato da anni a Los Angeles. Sputnik Polska lo ha incontrato per parlare del suo nuovo progetto.

Quando ha conosciuto per la prima volta il genere Pin up?

"Ho visto libri dedicati a questo genere molti anni fa in Russia. Allora studiavo pittura in una scuola d'arte, così ho provato a riprodurre con le mie mani quelle belle ragazze dai colori brillanti. Mi è andata bene e quindi ho iniziato a lavorare più attivamente in questa direzione."

Ha creato le carte da gioco con le ragazze militari americane sullo stesso principio?

"Ho creato immagini simili dedicate all'esercito russo prima di trasferirmi negli Stati Uniti. Quando il veterano della guerra in Iraq Jesus Gonzalez mi ha proposto di fare delle carte con personaggi americani, ho pensato che sarebbe stata una buona risposta alla serie russa, dal momento che ho legami con la Russia e l'America."

Quanto è durato il lavoro al progetto?

"Alcuni mesi. Il rendering non ha richiesto molto tempo. Ho avuto bisogno di molto all'inizio, per elaborare l'idea."

Il cliente è soddisfatto del risultato?

"Sì. Ma la principale finalità del progetto è la raccolta di fonti per per raccogliere fondi per replicare il mazzo prima tra la popolazione civile e poi tra le truppe americane. L'ho saputo solo a lavoro concluso attraverso i media."

Pensa che sia possibile nella realtà di oggi?

"Per quanto ne so, i risultati della sua prima campagna per raccogliere fondi sulla piattaforma crowdfunding Kickstarter per la replica non si sono ancora visti. Ma Jesus si sta preparando a lanciare una seconda campagna."

Potrebbe pensare a un mazzo simile per i militari dell'Europa, dell'Asia?

"Se ci saranno tali ordini penso che non rifiuterò. Ma i temi militaristici non mi interessano molto, sono ancora un pacifista. Un'altra cosa è che, per scherzo, a volte mi viene chiesto di disegnare una Pin up maschile. Ma non sono ancora sicuro se ci proverò. Le belle ragazze mi attraggono, certo, ma sono ancora indifferente agli uomini, anche per quelli belli. (Ride.)"

Che cosa solitamente la ispira come artista?

"Può essere un evento socio-politico, l'uscita di un nuovo film. L'idea può venire da qualsiasi luogo. Ma intuitivamente so già cosa la gente si aspetta da me, e cerco di lavorare in questa direzione. Ad esempio, dopo aver visto la serie Il Trono di Spade ho deciso di disegnare una delle eroine nello stile Pin up. Quando ho pubblicato l'immagine in Internet ho ricevuto molte recensioni positive. Successivamente, in questo stile ho disegnato tutte le eroine di questa famosa saga televisiva."

Ha anche spogliato le principesse Disney…

"Ho solo reinterpretato con senso dell'umorismo le immagini familiari dell'infanzia. Mi piace molto combinare l'incompatibile."

I suoi lavori sono sulle pagine dei social network dei marchi americani di fama mondiale

"Per loro lavoro come illustratore. Ad esempio, ho creato le immagini per l'account ufficiale su Instagram di Playboy. Ho promosso attraverso i social il film Disney Alice in Wonderland. Per la 20th Century Fox ho lavorato alle illustrazioni del film di Tim Burton Miss Peregrine — La casa dei ragazzi speciali."

È possibile vedere i suoi lavori in mostre o esposizioni?

"Quando c'è l'opportunità sono disposto a parteciparvi. Le mie opere sono state esposte sia a Los Angeles che a Mosca. Quest'estate sono riuscito a organizzare una grande mostra nella mia città natale, Rybinsk, nella regione di Yaroslavl."