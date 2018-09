Caso Skripal, Peskov: Putin sa che Boshirov e Petrov non sono militari

Il presidente russo Vladimir Putin è in possesso di informazioni che affermano che Ruslan Boshirov e Alexander Petrov, sospettati da Londra di essere coinvolti nel caso Skripal, sono civili. Lo ha dichiarato ai giornalisti oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Il sito Bellingcat in collaborazione con la rivista Insider mercoledì ha pubblicato un articolo in cui si afferma che Ruslan Boshirov, sospettato di essere coinvolto nel caso Skripal, è "in realtà" il colonnello dei servizi segreti russi Anatoly Chepiga.

"Dispone di questa informazione", ha risposto Peskov alla domanda sul perché il presidente è sicuro che Boshirov sia un civile.

"Il presidente ha detto che queste persone (Petrov e Boshirov, ndr) sono civili", ha sottolineato Peskov.

Egli ha anche promesso di verificare se il presidente Vladimir Putin ha premiato il colonnello Anatoly Chepiga e, successivamente, fornire informazioni pertinenti.

"Certo, provvederemo a controllare e darvi questa informazione", ha detto Peskov in risposta alla richiesta di verificare le informazioni sul conferimento del titolo di Eroe della Russia a Chepiga da parte del presidente.

Il portavoce ha spiegato di non sapere se esiste questo colonnello e ha suggerito di porre tali domante direttamente al ministero della Difesa.

"Per quanto riguarda i militari, le domande dovrebbero essere rivolte al ministero della Difesa. Non a noi", ha affermato.

Peskov ha aggiunto di non possedere informazioni relative alla persona che compare nell'indagine e che si crede sia il colonnello Chepiga.