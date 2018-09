Scoperta archeologica conferma storia biblica

"Non abbiamo ancora confermato la datazione dell'insediamento, ma è possibile che risalga al XIII secolo a. C., la stessa epoca in cui gli ebrei hanno uscirono dall'Egitto", afferma l'archeologo David Ben-Shlomo.

Nel sito è stata scoperta della ceramica risalente alla prima età del ferro, tuttavia gli archeologi hanno difficoltà a determinare il periodo esatto della sua produzione. Le rovine erano circondate da un muro basso, che doveva proteggere gli animali, coerentemente con le pratiche nomadi.

"Non abbiamo trovato edifici in pietra, solo i muri per le recinzioni del bestiame. Probabilmente la gente viveva in tende e le recinzioni erano destinate agli animali", ha aggiunto Ben-Shlomo.