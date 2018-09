Soldati NATO vanno in Norvegia senza uniformi invernali

I militari olandesi sono andati in Norvegia per partecipare alle esercitazioni della NATO senza le uniformi invernali. Lo riporta il quotidiano norvegese Aftenposten.

I soldati olandesi dovranno acquistare tutto il necessario nei negozi, in quanto i loro fornitori non avranno il tempo di effettuare le consegne. Parlando al parlamento olandese, il segretario di Stato del ministero della Difesa Barbara Visser ha spiegato che i militari non si aspettavano temperature tanto basse in Norvegia in questo periodo dell'anno.

La Visser ha anche affermato che i soldati non dovranno pagare per l'abbigliamento invernale di tasca propria: ognuno riceverà un rimborso spese di mille euro.

In Norvegia in questo momento si trovano circa un migliaio di soldati olandesi. Le esercitazioni strategiche della NATO Trident Juncture 2018 si terranno tra ottobre e novembre di quest'anno. Saranno presenti più di 40.000 soldati provenienti da 31 paesi — sia paesi membri dell'Alleanza e i loro partner, sia da Svezia e Finlandia. Si tratta della più vasta esercitazione NATO sul fronte settentrionale dalla fine della Guerra Fredda.